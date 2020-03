Applichi la maschera per il viso nel modo giusto? I consigli per farlo al meglio

Per una pelle liscissima

Sai come applicare le maschere per il viso nel modo giusto? Le maschere per il viso sono una di quelle cose di cui non hai mai saputo di aver bisogno fino a quando non hai visto i loro risultati. Non solo, il loro rituale è super rilassante e in questo momento d'isolamento responsabile del #IoRestoACasa possiamo usarlo come una piccola tregua dall'ansia che palpita nel cuore. Non ci stancheremo mai di ripetere che restare a casa è l'unico modo per fare la nostra parte per contenere l'epidemia di coronavirus.

via GIPHY

Grazie alle maschere in tessuto super facili da usare, la popolarità delle maschere per il viso è davvero decollata, ma ci sono anche quelle tradizionali in crema o le formule senza risciacquo che si usano di notte, tutte funzionano molto bene. Ora cerchiamo di rispondere a qualche domanda preliminare.

Quanto spesso dovresti fare una maschera?

Puoi praticamente fare la maschera in qualsiasi momento, una volta alla settimana sarebbe ottimale.

A cosa servono le maschere per il viso?

Le maschere per il viso consentono agli ingredienti chiave di penetrare più a fondo nella pelle rispetto, per esempio, a prodotti come la tua crema idratante per il viso quotidiana.

Cosa fare se una maschera provoca bruciore?

Toglierla subito con acqua tiepida! Probabilmente contiene alcuni ingredienti a cui sei allergico che provocano irritazione cutanea. Evita prodotti contenenti la parola "fragranza" o "profumo" nell'elenco degli ingredienti. Presta inoltre attenzione a SD Alcohol 40 e Denatured Alcohol, questi sono alcol cattivi che seccano la pelle e provocano infiammazione.

via GIPHY

Ecco, quindi, come preparare adeguatamente la pelle prima di applicare la maschera:

1. Detergi ed esfolia la pelle con uno scrub esfoliante delicato per togliere impurità e togliere lo strato superficiale delle cellule epidermiche morte. Risciacqua bene e asciuga la pelle.

2. Applica la maschera adatta al tuo tipo di pelle. Finito il tempo di posa, sciacqua bene la pelle dopo aver tolto la maschera e applica una crema idratante leggera e una crema per il contorno occhi.

Fatto :)

ph. getty images