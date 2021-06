Angelina Jolie ha un nuovo tatuaggio molto significativo ed è in italiano!

La frase più famosa di Galileo Galilei

Angelina Jolie ha aggiunto un nuovo significativo tatuaggio alla sua grande collezione di body art.

I paparazzi sono riusciti a fotografare il nuovo tattoo, cogliendo l'attrice 46enne in giro New York. Negli scatti ottenuti da Page Six, si legge sull'avambraccio di Angelina la citazione più famosa di Galileo Galilei, il padre della scienza moderna.

Il tatuaggio recita in italiano "Eppur si muove".

PUOI VEDERE IL TATUAGGIO QUI

La famosa frase sarebbe stata pronunciata da Galileo Galilei al tribunale dell'Inquisizione al termine della sua abiura dell'eliocentrismo tra il 1963 e il 1964.

Galileo fu sottoposto all'inquisizione per sei anni, e torturato per aver detto che la terra girava intorno al sole. Sembra, che quando fu liberato, egli alzò lo sguardo al cielo e poi giù verso terra e battendo il piede, con animo contemplativo disse: Eppur si move; ossia, tuttavia si muove, intendendo la terra.

Insomma, tatuarsi questa frase ha un solo significato possibile: la verità alla fine prevale sempre.

ph. getty images