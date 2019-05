Un radicale cambio look

Andrew Garfield ha fatto qualcosa che mai ci saremmo aspettati da lui, l'attore ha completamente cambiato look, decolorando la sua chioma castana di biondo platino! Il bel trentacinquenne è stato avvistato con il suo nuovo e inaspettato hairstyle in giro per Los Feliz, in California, mentre stava raggiungendo un gruppo di amici.

Non è chiaro se Andrew si sia tinto i capelli per divertimento o per un nuovo ruolo cinematografico, ma non vediamo l'ora di scoprilo!

ph. getty images