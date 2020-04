Anche Bella Hadid si è tagliata la frangia da sola in quarantena

Vorremmo farlo anche noi, ma non abbiamo il coraggio

Sistemare una frangia cresciuta è una cosa, ma tagliarla da soli da zero è un'altra e qualunque parrucchiere ti direbbe che non è affatto una buona idea. Non lasciare che la noia del tuo isolamento responsabile ti induca a compiere l'irrimediabile, se desideri rinfrescare il tuo hairstyle meglio aspettare la fine del #IoRestoACasa. Però ci sono anche circostanze straordinarie, eccezioni che confermano la regola, e questo è il caso di Bella Hadid, che lo ha fatto davvero: si è tagliata la frangia da sola durante la sua quarantena e il risultato è davvero wow!

Visualizza questo post su Instagram TY FOR BLESSING US W NEW VIDS 🥺 #bellahadid @bellahadid Un post condiviso da "BHV" (@bellahadidvideos) in data: 20 Apr 2020 alle ore 1:08 PDT

"Mi sono tagliata la frangia", ha scritto nel video che la super modella ha condiviso sulle Instagram Stories, che qui puoi vedere ripreso da un fan account. Dobbiamo ammettere che questa frangia lunga le sta molto bene e mette in risalto i suoi grandi occhi chiari.

Se l'avventura andata a buon fine di Bella ti ha dato il coraggio necessario per provare anche tu a tagliare la frangia, ricorda di creare una sezione triangolare in cima alla testa e di tagliarla con micro movimenti e tieni sempre a mente che meno tagli meglio è. Nel caso il risultato fosse un disastro, beh, almeno per il momento non avrai il problema di apparire in pubblico ;)

ph. getty images