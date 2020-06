Acne: come ridurre il gonfiore di un brufolo il più velocemente possibile

Ahia

Ogni mattina è piena di possibilità... tranne quando ti svegli con un brufolo gigante e pulsante. Ahia! Non è solo un inestestismo, fa davvero male. Cosa fare per ridurre il gonfiore e l'infiammazione per avere un pochino di sollievo? Allure ha chiesto aiuto a famosi dermatologi di New York, ecco i consigli che hanno dato alla rivista:

1. Compra in farmacia una crema da banco con idrocortisone e usala come trattamento spot

Usato per curare punture d’insetti, pruriti ed eczemi, l'idrocortisone disinfiamma la pelle. Non va assolutamente usato tutti i giorni, ma solo in caso di emergenza e solo sul brufolo. Applica la crema per 15 minuti e poi risciacqua, questo il consiglio della dottoressa Francesca Fusco.

2. Collirio per occhi rossi

Sembra folle, ma una goccia di collirio decongestionante riesce a disinfiammare un brufolo proprio come con gli occhi. Ridurrà il rossore del foruncolo, ma non la sua dimensione. Il dermatologo David Bank consiglia di usare un batuffolo di cotone imbevuto di qualche goccia di collirio e di tamponarlo leggermente su tutte imperfezioni che vuoi rendere meno evidenti.

3. Accelera con una maschera viso all'argilla

È stato dimostrato che l'argilla caolinica attira le impurità dalla pelle e ha un effetto opacizzante, affermala dermatologa Jeanette Graf.

4. Compra un detergente per il viso con il 2 percento di acido salicilico

Se sei soggetta a brufoli ormonali (che di solito si verificano intorno alla bocca e al mento), usa un detergente per il viso con il 2 percento di acido salicilico per tutta la settimana che precede le mestruazioni. Avrai meno probabilità che ti vengano i foruncoli, afferma il dermatologo Joshua Zeichner.

5. Non scoppiarlo

Schiacciarlo potrebbe danneggiare il tessuto cutaneo e peggiorare il brufolo. Ma se non puoi farne a meno, dato che è maturato e sta per scoppiare da solo, allora fai una doccia calda e poi delicatamente, molto delicatamente, premi sulla pelle che circonda il brufolo con un bastoncino di cotone (questo ti impedisce di applicare troppa pressione). Al contrario, se non sei sicuro non toccarlo nemmeno per tutto l'oro del mondo.

