Acido glicolico e ialuronico, le parole beauty più cercate nel 2019: una guida pratica agli acidi per la cura della pelle

Facciamo chiarezza

Rimangono pochi giorni prima che il 2019 finisca, quindi è tempo di fugare tutti i dubbi prima di iniziare il nuovo anno. Tra le parole beauty più cercate in Italia su Google negli ultimi 12 mesi troviamo: acido glicolico e acido ialuronico - sì, nel mondo della cosmesi si fa un gran parlare di acidi. Non solo glicolico, ialuronico, ma anche acido salicilico, lattico, ascorbico, citrico, sembra che ci voglia una laurea in chimica per comprare i prodotti per la nostra skincare quotidiana.

Non disperare, è molto più semplice di quanto potrebbe sembrare. Questi acidi sono contenuti nella maggior parte dei tonici e creme per il viso, solo che (forse) non te ne eri mai accorto. Abbiamo preparato una semplice e pratica guida a questi miracolosi ingredienti, per aiutarti a scegliere le lozioni più adatte alle necessità della tua pelle.

Nota bene: mai usarli sul contorno occhi. Se li acquisti nella loro formulazione più pura, dopo l'applicazione spalma SEMPRE una crema solare! Nel caso di reazione cutanea, corri subito dal medico.

Ph: getty images