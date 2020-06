I 6 ingredienti della miracolosa maschera per capelli di Cardi B – li trovi tutti in cucina

Spoiler: uno è la maionese

Quante parrucche ha indossato Cardi B da quando è esplosa la sua fama planetaria grazie al primo singolo "Bodak Yellow"? Se avessimo un euro per tutto quelle le abbiamo visto, faremmo anche noi un sacco di money moves. Ma sotto, la rapper ha una splendida testa di capelli naturali, di cui si prende molta cura con una maschera nutriente fai-da-te, che prepara per se stessa e per la figlia Kulture. La 27enne ha deciso condividere la ricetta con i suoi fan sulle sue Instagram Stories, una guida passo-passo per preparare il suo cocktail cremoso per capelli, usando ingredienti che si possono trovare in cucina.

Visualizza questo post su Instagram Her natural hair so beautiful ❤️ Follow @cardivideo for more Un post condiviso da Cardi B 🦋 (@cardivideo) in data: 8 Giu 2020 alle ore 4:36 PDT

Nel video preliminare Cardi mostra i suoi capelli pre-trattamento, dice che non ha bei riccioli come quelli di sua figlia, i suoi sono più lisci e tendono a "gonfiarsi". Poi seguendo il principio "quello che fa bene alla pancia, allora fa bene anche ai capelli", inizia a preparare la ricetta della sua maschera miracolosa.

Comincia mescolando un avocado con dell'olio di avocado, poi aggiunge "un grosso cucchiaio di maionese" e miele, non troppo o diventerebbe troppo appiccicoso per sua figlia. Quindi, chiede ai follower di augurarle buona fortuna mentre cerca si rompere un uovo con le sue unghie incredibilmente lunghe. Aggiunge un sacco di olio di ricino, ancora un po' di avocado. Tutto nel frullatore per rendere la maschera il più liscia possibile perché "è davvero difficile toglierti l'avocado dalla testa". Oh, e non dimentichiamo la banana che decide di aggiungere sul finale: "perché no? Tutta questa roba è buona per i tuoi capelli".

Im def trying this hair mask but look how Cardi B cracked open this egg😹 pic.twitter.com/mH4YKR041F — 💎 (@xxbundles) June 9, 2020

Cardi infine svela "il risultato finale di tutta quella roba che mi sono messa prima nei capelli". Cioè, WOW. Quanto sono luminosi? Fatele aprire un salone di bellezza ASAP!

ph. getty images