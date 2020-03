3 pettinature semplici, veloci e molto carine per la tua prossima video chat di gruppo

Pochi minuti per regalare un sorriso

Il momento che tutti aspettiamo durante ogni nuova giornata dell'#IoRestoACasa? La video chat di gruppo con parenti e amici lontani, per sentirsi davvero #AloneTogether. Un appuntamento fisso per molti, soprattutto un vero sospiro di sollievo. Certo, in questo momento pettinarsi potrebbe sembrare la più futile dell'attività, ma comparire sullo schermo tutti arruffati non comunica uno stato d'animo positivo e tenere alto lo spirito, in te e negli altri, non è mai stato così importante. Non stiamo dicendo che devi farti una messa in piega mega glamour, basta davvero poco e in pochi minuti potrai regalare un sorriso.

Dal raccolto con i ciuffetti di Kylie Jenner alle super trecce di Rosalia, ecco tre pettinature veloci, semplici e molto carine per la tua prossima video chat di gruppo :

Il raccolto con i ciuffetti come Kylie Jenner e Sophie Turner

Un cerchietto divertente come Katy Perry e Taylor Swift

Non la solita treccia come Gigi Hadid e Rosalia

Visualizza questo post su Instagram ⭐️ @gigihadid Un post condiviso da Bryce Scarlett (@brycescarlett) in data: Ott 17, 2017 at 10:56 PDT

ph. getty images