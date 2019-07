3 pettinature di tendenza che ti salveranno dal tagliare i capelli quest’estate

Rinfresca il tuo hairstyle, provando uno stile completamente nuovo

Quando arriva il caldo - ed è davvero arrivato - viene subito voglia di inaugurare la bella stagione con un nuovo taglio di capelli. Forse però, quest'anno ti convinceremo a saltare l'appuntamento dal parrucchiere, perché esistono dei modi molto semplici per rinfrescare il tuo hairstyle senza rivoluzionarlo in via definitiva. Vuoi le prove? Abbiamo fatto ricerca e trovato le tre acconciature che vedrai ovunque sul tuo feed di Instagram - questione di pochissimo tempo!

Dal raccolto disordinato di Kendall Jenner alle super trecce di Rosalia, ecco tre hairstyle freschissimi e alla moda, se non vuoi cedere alla tentazione di tagliare la tua lunga chioma:

Raccolto disordinato come Kendall Jenner e Sophie Turner

Romantici accessori come Katy Perry e Taylor Swift

Trecce lunghissime come Gigi Hadid e Rosalia

Visualizza questo post su Instagram ⭐️ @gigihadid Un post condiviso da Bryce Scarlett (@brycescarlett) in data: Ott 17, 2017 at 10:56 PDT

ph. getty images