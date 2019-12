Ariana Grande si è tolta i suoi fidati stivali per un paio di favolose platform sneakers

Le scarpe preferite dalle Spice Girls

Lo stile casual di Ariana Grande? Coda alta, felpa/maglietta/bomber oversize indossati come un vestitino e i suoi onnipresenti stivali col tacco sopra il ginocchio. Ma nell'ultimo Instagram look condiviso dalla cantante di "God Is A Woman" manca una di queste componenti collaudate: la splendida 26enne si è tolta i suoi fidati stivali per qualcosa di inaspettato, un paio di imponenti sneaker con zeppa Buffalo London.

Visualizza questo post su Instagram ☁️ Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 17 Dic 2019 alle ore 2:40 PST

Come ben saprai, la scarpa più famosa degli anni '90 è tornata alla ribalta negli ultimi anni, ma per gli appassionati di cultura pop, le platform sneakers rimandano subito alle Spice Girls. Fu proprio la più famosa girl band nella storia della musica a rendere iconiche le scarpe da ginnastica con plateau, scegliendole come elemento chiave del loro stile. Le Buffalo di Ariana potrebbe segnare un cambiamento di stile per lei, ma soprattutto adoriamo il fatto che una giovane icona della musica pop omaggi delle leggende della musica pop.

Insomma, GIRL POWER!

ph. getty images