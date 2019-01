Naso congelato? Ariana Grande ha trovato un modo adorabile per risolvere il problema

E non è la solita sciarpa

Naso congelato? Uno dei problemi irrisolvibili della stagione invernale. Guanti, cappelli, sciarpe, ma per proteggere le nostre care narici non è stato ancora inventato nulla, eppure siamo nel 2019! Non disperare, perché Ariana Grande ha appena trovato una soluzione adorabile, divertente, molto cool e tutta da copiare per tenere al caldo il suo tenero nasino.

Ariana Grande was spotted out and about with Ricky Alvarez in NYC. pic.twitter.com/G4HG6H0xAy — Pop Crave (@PopCraveNet) 2 gennaio 2019

Via Instagram Story la splendida pop star (tra gli headliner del Coachella 2019!) ha condiviso dei video di una passeggiata per New York insieme al suo ex fidanzato e ora best friend Ricky Alvarez. Giacca a vento oversize, i suoi inseparabili stivali alti fino alla coscia e una mascherina di lana nera in stile giapponese sul viso. Il dettaglio della goccia ricamata è davvero delizioso.

ph: getty images