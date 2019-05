Ariana Grande è il nuovo volto di Givenchy

#ARIVENCHY

Dopo il grandissimo successo dei due album "Sweetener" e "Thank U, Next", lo straordinario Sweetener World Tour, Ariana Grande, voce di questa generazione e una delle donne più influenti della cultura pop, è stata scelta come nuovo volto di Givenchy!

Nei video condivisi dalla splendida pop star e dalla maison francese, per annunciare la notizia, si vede Ariana di spalle mentre fa dondolare la sua lunghissima ponytail. Cerchietto di perle e un vestito con una scollatura posteriore straordinariamente simile all'iconico abito di Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany, la didascalia include due hashtag: #GivenchyFamily e #arivenchy.

La "famiglia" in cui si è unita include altre importanti personalità, tra cui Wonder Woman-Gal Gadot, Meghan Markle (a suo tempo) e Julianne Moore. E ovviamente l'eterna Audrey Hepburn, la prima ambasciatrice del marchio, che indossava i disegni del suo amico Hubert de Givenchy dentro e fuori dallo schermo. Nessuna di queste celebrità ha però mai avuto il proprio hashtag. Che cosa significa #arivenchy? Forse è in corso una vera e propria collaborazione?

O forse questo segnala un cambio di look per Ariana? Dai crop top e felpone alla sartoria scultorea di Waight Keller? Del resto la cantante di "Thank U, Next" compirà 26 anni a giugno e forse è pronta per un rivoluzionario cambiamento di stile.

