Anche Bella Hadid indossa i maglioni di Natale brutti

Adoriamo

Un numero imprecisato di feste comandate (e non) riempiranno le prossime due settimane, quindi è naturale trovarsi alla ricerca di un look che sia memorabile, ma soprattutto caldo, dato che il clima di dicembre è alquanto burrascoso. La soluzione di Bella Hadid? Il maglione di Natale brutto, che ti avvolge in un abbraccio e diventa subito argomento di conversazione con gli altri invitati. LOL

La super modella è stata avvistata insieme alla sorella Gigi, diretta verso una festa di Natale a casa di amici, che qui puoi vedere negli scatti pubblicati da Just Jared. Per l'occasione, Bella ha deciso di indossare un maglione dall'aspetto molto vintage, molto comodo e con un motivo geometrico in pieno spirito delle Feste. Adoriamo.

Unghie Natale? 50 nail art e manicure in pieno spirito delle Feste:

ph. getty images