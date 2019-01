5 Cose da comprare coi saldi per la Primavera 2019

Il tuo prossimo guardaroba primaverile a prezzi scontati

Aaaah, i saldi - sono cominciati alla fine delle vacanze di Natale e si protrarranno fino alla fine di febbraio o l'inizio di marzo, a seconda della regione dove abiti. Che tu adori fare il giro dei tuoi negozi del cuore o preferisca lo shopping online, la missione è sempre la stessa: mettere le mani su qualcosa che desideri da molto tempo, ma a prezzo scontato.

Non ne puoi più di sciarpe e maglioni e stai già sognando alla primavera? Gli sconti sono un buon momento per acquistare alcuni pezzi, che potrebbero farti molto comodo nella creazione del tuo prossimo guardaroba.

La calda stagione del 2019 si tingerà di tinte flou e nuance pastello. Molto probabilmente girerà la ruota dei colori, dopo i caldi rosa e arancione, la prossima primavera premierà i toni freddi, come il verde e l'azzurro. Andranno super di moda gli accessori-gioiello per capelli, mentre le borse e scarpe avranno un sacco di dettagli in plastica trasparente.

Insomma, se sei una "cerchina" instancabile, che passa sempre in rassegna tutti i capi appesi sulla rella degli sconti, non lasciarti scappare le 5 cose da comprare coi saldi per la primavera 2019. Ti raccontiamo tutto nel video:

