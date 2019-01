10 look total black tutti da copiare direttamente dalle tue star preferite!

Back to black

Aaaah, il nero - sarà anche il non-colore per eccellenza, ma è dotato di un fascino irresistibile. Le "dark lady" lo amano per il suo alone di mistero e sensualità, alcuni scelgono il total black perché infonde sicurezza e immediato carisma, chi invece lo adora per essere così pratico da abbinare, cosa davvero non da poco.

via GIPHY

Il total black non vuol dire solo vestirsi di nero, si tratta di una scelta di vita, non solo di stile. L'effetto "divisa" è però sempre dietro l'angolo, come scongiurarlo?

Da una delle coppie più stilose dello showbiz, Bella Hadid e The Weeknd, passando per Rita Ora e Hailey Bieber, abbiamo raccolto 10 look total black indossati dalle star, che sono tutti da copiare.

Lancia il video e lasciati ispirare:

ph: getty images