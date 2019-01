Zayn: il significato del videoclip di “Satisfaction” ti farà commuovere

Il video del nuovo singolo di Zayn Malik "Satisfaction" - uscito mercoledì 9 gennaio - è uno dei più belli e intensi che abbia mai realizzato.

Il cantante appare solo per pochi secondi, lasciando così spazio all'emozionante e tormentata storia del ragazzo protagonista della clip. Prenditi qualche minuto e goditi "Satisfaction", ne vale davvero la pena!

Tra una lacrima di commozione e l'altra, diversi fan hanno subito intuito il profondo significato del video, ben riassunto nella scritta che appare all'inizio.

Fino a quando il fiore di questo amore non è sbocciato, questo cuore non sarà in pace! semplicemente meraviglioso, nn riesco ad aggiungere altro 🥺#SatisfactionVideo #Zayn pic.twitter.com/ctvUYTK8W1