YO! MTV Raps, trailer episodio 1 e 2: guarda cosa ti aspetta nello show condotto da Emis Killa e Valentina Pegorer

Stasera si spacca!

Prepara il tuo miglior outfit street style, aggiungici gli accessori più sgargianti che hai nel cassetto e preparati a spaccare perché comincia YO! MTV Raps!

La versione italiana dello storico programma di MTV va in onda da oggi, mercoledì 17 giugno, con due puntate alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

Ci sono tanta musica - ovviamente in tutti i generi dell'hip hop -, super ospiti come Ensi, Jake La Furia, Roshelle, nuove promesse del rap, uno studio pazzesco, con tanto di food truck funzionante, street art e moda urban, e poi i mitici conduttori: Emis Killa e Valentina Pegorer!

Guarda tu stesso cosa ti aspetta in queste prime due puntate di YO! MTV Raps, fai partire il trailer qui sotto:

YO! MTV Raps è anche sulle Instagram Stories di MTV Italia, dove per tutto il mese di giugno puoi votare il tuo artista rap/trap/hiphop preferito di sempre e farlo così salire nella classifica della YO! MTV Raps Chart ispirata allo show.

E ancora, sul canale MTV Music Italia di Spotify trovi una mitica playlist di 500 brani rap italiani e stranieri, tra pezzi cult e hit contemporanee.

YO! MTV Raps va in onda mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui). Commenta sui social con l'hashtag #YOMTVRaps!