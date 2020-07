YO! MTV Raps: Tour Book Ensi, lo speciale per i suoi 20 anni di rap senza compromessi

In onda in prima tv assoluta mercoledì 22 luglio alle ore 22.25 su MTV

Ensi è stato uno dei super ospiti di YO! MTV Raps e adesso torna su MTV con uno speciale tutto dedicato a lui: si chiama YO! MTV Raps: Tour Book Ensi!

In occasione dei suoi 20 anni di carriera, lo seguirai in viaggio tra due date del Clash Again Tour: dall'ultima canzone cantata sul palco dei Magazzini Generali a Milano il 13 novembre 2019, al primo pezzo fatto il giorno successivo all'Hiroshima Mon Amour di Torino.

Un modo per conoscerlo meglio, su e giù dal palco: oltre alle esibizioni, si racconterà durante il viaggio sul suo furgone verso le location delle performance, ti mostrerà come funziona il soundcheck, lo accompagnerai negli attimi pieni di energia nel backstage e infine assaggerai il momento dell'uscita sotto i riflettori con il boato del pubblico.

Guarda cosa ti aspetta nel trailer di YO! MTV Raps: Tour Book Ensi:

Torinese, classe '85, Ensi - all'anagrafe Jari Ivan Vella - è uno dei rapper più importanti nel panorama italiano del genere. Un vero campione delle rime, ipnotiche e rivoluzionarie, che ti fanno emozionare ogni volta che schiacci play sulle sue canzoni.

Nella sua città ha mosso i primi passi nell'hip hop, distinguendosi per il suo talento da freestyler. Poi si trasferisce a Milano, città dove ha scelto di vivere con la sua famiglia e dove cresce nel rapper professionista che conosciamo oggi

Dalle prime rime e collaborazioni iniziali fino all’ultimo album "Clash" uscito a febbraio del 2019 sono passati vent’anni, ma Ensi non passa mai di moda grazie al fatto di saperci sempre sorprendere con la sua scrittura e con il coraggio di cercare sound sempre diversi.

Ensi è anche il vincitore della prima edizione di MTV Spit nel 2012 dove ha conquistato pubblico e giuria con il suo freestyle irriverente ed esplosivo.

