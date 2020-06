YO! MTV Raps: non perderti l’intervista di Emis Killa a Ensi sulla storia del rap

Da vedere A-S-S-O-L-U-T-A-M-E-N-T-E

Se sei un appassionato di rap e hip hop ti consigliamo di prenderti qualche minuto, metterti comodo e guardare questa intervista fatta da Emis Killa a uno degli esponenti di spicco della scena italiana: Ensi!

Il risultato è una bella chiacchierata sulla storia di questo genere musicale, all'estero e in Italia. Un approfondimento che ti aiuterà anche a capire meglio i sottogeneri che si sono sviluppati in questi anni.

Dai un'occhiata qui sotto e prendi appunti!

Emis Killa e Valentina Pegorer saranno i padroni di casa della prima edizione italiana di YO! MTV Raps, storico programma di MTV dedicato ai maestri delle rime. Dopo tanta attesa è arrivato il momento di segnarti le date della messa in onda: mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui). Preparati ad approfondire la conoscenza degli artisti del momento e dei loro lavori, oltre a scoprire nuovi interpreti ampliando la prospettiva sulla scena italiana. Vietato mancare!