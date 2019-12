Vegas Jones ha pubblicato il video di “Follia del mattino”, primo singolo del nuovo album “La bella musica”

Disco uscito a novembre

Preparati a ricevere una sana dose di adrenalina con il video dell'ultimo singolo di Vegas Jones intitolato "Follia del mattino". La clip - diretta da Enea Colombi - è un concentrato di auto e moto da corsa, acrobazie e scenografie incredibili, riprese aeree e giochi di luci.

"Follia del mattino" porta la speciale firma di Merk & Kremont per la produzione, a cui si affiancano Boston George e Joe Vain. Il brano è il primo singolo estratto dal nuovo album di Vegas Jones "La bella musica", uscito l'8 novembre.

Tieniti pronto, perché sta per arrivare in Italia YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che ti fanno volare. Dopo Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Africa e Asia, YO! MTV Raps dalla prossima primavera sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A presentare lo show ci penserà Emis Killa. Stay tuned per i prossimi aggiornamenti!

ph: ufficio stampa