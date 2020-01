TY1 ft. Noyz Narcos e Speranza: fuori ora il videoclip di “Sciacalli”

Take a look ;)

Poco dopo l'uscita del singolo è stato rilasciato il video ufficiale di "Sciacalli", nuova canzone di TY1 realizzata insieme a Noyz Narcos e Speranza.

Al secolo Gianluca Cranco, TY1 è uno dei producer più talentuosi della scena urban italiana. In più di 20 di attività ha collaborato con artisti del calibro di Clementino, Calcutta, Rkomi e molti altri. Tra i suoi lavori più recenti come produttore ci sono anche "Non sono Marra" ft. Mahmood e "Quelli che non pensano", brani inclusi nell'ultimo album di Marracash intitolato "Persona".

