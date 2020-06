Tuci Gang: parola d’ordine, la sitcom di YO! MTV Raps

Saprai dire la password giusta?

In YO! MTV Raps c'è tanta musica - ovviamente in tutti i generi dell'hip hop -, ci sono super ospiti come Ensi, Jake La Furia, Roshelle, ci sono nuove promesse del rap, c'è uno studio pazzesco e ci sono i mitici conduttori Emis Killa e Valentina Pegorer.

Ma c'è anche una divertentissima sitcom: quella della Tuci Gang!

Quale sarà la parola d'ordine per poter entrare nel salotto della Tuci Gang? Mettiti comodo e schiaccia play:

YO! MTV Raps ti aspetta con le nuove puntate mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

Intanto commenta sui social quello che hai visto con l'hashtag #YOMTVRaps e vai sulle Instagram Stories di MTV Italia, dove per tutto il mese di giugno puoi votare il tuo artista rap/trap/hiphop preferito di sempre e farlo così salire nella classifica della YO! MTV Raps Chart ispirata allo show.