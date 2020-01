Tredici Pietro aggiunge nuove date all’Assurdo Tour

Ecco dove e quando

Il tour nei club di Tredici Pietro prosegue anche nel 2020! Dopo il successo dei concerti dello scorso anno, il rapper tornerà sul palco a febbraio.

Di seguito trovi il calendario con le date annunciate fino a ora:

08 febbraio, Pordenone, Capitol Club

15 febbraio, Fabriano (AN), Aera Club and Place

22 febbraio, Torino, Cap 10100

29 febbraio, Catania, Ecs Dogana

La tournée prende il nome dall' EP di debutto di Tredici Pietro, che lo racconta con queste parole:

"Assurdo è un progetto che aspettavo di fare uscire da mesi, un salto verso un modo sempre più personale di fare musica. Non sapevamo cosa sarebbe uscito fuori, io e Mr monkey abbiamo seguito un flusso che ci ha portato ad avere, dalla prima traccia all’ultima, musica coerente con sè stessa, senza imporci alcun limite sonoro. Il disco abbraccia più sfere della nostra emotività e si proietta idealmente nel mondo musicale dei prossimi anni, è una sorta di anticipazione della strada che intendo percorrere senza pormi vincoli artistici e personali di nessun tipo."

ph: ufficio stampa