Travis Scott annuncia la serie di concerti virtuali Astronomical: ecco come partecipare

In partnership con Fortnite

In questo momento di #IoRestoACasa dove tutti noi stiamo mettendo in pratica l'isolamento sociale, tutti i concerti e gli eventi in generale sono stati cancellati o rimandati.

Travis Scott con Cactus Jack e Fortnite hanno trovato un modo di farli ugualmente ma in maniera diversa, in tutta sicurezza. Il rapper statunitense ha annunciato Astronomical, una serie di show virtuali in-game che si svolgeranno su Fortnite da venerdì 24 a domenica 26 aprile.

Ecco quando partecipare:

venerdì 24 aprile alle 16.00 (apertura sala d’attesa ore 15.30)

sabato 25 aprile alle 06.00 (apertura sala d’attesa ore 05.30)

sabato 25 aprile alle 17.00 (apertura sala d’attesa ore 16.30)

domenica 26 aprile a mezzanotte (apertura sala d’attesa ore 23.30)

Coloro che assisteranno da casa al concerto virtuale riceveranno dei bonus per Fortnite e potranno ascoltare in anteprima la nuova canzone di Travis Scott. QUI trovi tutte le informazioni utili per partecipare ad Astronomical.

ph: getty images