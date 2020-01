Shiva: ascolta il singolo con tha Supreme “Calmo”, anticipo del nuovo EP “Routine”

Pump up the volume!

Shiva ha pubblicato il nuovo singolo "Calmo" realizzato insieme a tha Supreme. La canzone dà voce all'inquietudine di una generazione che ha voglia di divertirsi e di fare le cose a modo suo.

"Calmo" è un assaggio del nuovo EP di Shiva intitolato "Routine", in arrivo il 31 gennaio. Il brano arriva dopo il successo del singolo "Soldi in nero" feat. Sfera Ebbasta, già certificato disco d'oro con oltre 15 milioni di stream.

Dopo i sold out dei concerti in programma il 7 e 8 marzo, Shiva ha aggiunto una nuova data ai Magazzini Generali di Milano. Si terrà il 9 marzo e i biglietti sono già disponibili su ticketone.it e mailticket.it.

Se ami anche tu questo genere musicale, non puoi perderti per nulla al mondo l'arrivo di YO! MTV Raps, il programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV in primavera. A condurlo ci penserà Emis Killa. Stay tuned per conoscere le prossime novità a riguardo!

