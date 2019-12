Salmo ha annunciato la data zero che precederà il concerto evento a San Siro

Ecco dove e quando

Oltre all'epico concerto a San Siro in programma il 14 giugno, avrai un'altra occasione di vedere Salmo dal vivo nel 2020 in Italia. Il rapper ha appena annunciato la data zero che si terrà martedì 9 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

I biglietti per lo show saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 16 dicembre e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 11.00 di sabato 21 dicembre.

Qui sotto puoi dare un'occhiata alle fasce di prezzo:

PIT 1: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

PIT 2: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Prato: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Tribuna centrale non numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Pochi giorni fa è uscito "Playlist Live", nuova versione del ultimo album (dei record) di Salmo pubblicato a novembre 2018. Il disco contiene anche gli inediti "Salmo 23" e "Charles Manson (Buon Natale 2)", realizzato insieme a Dani Faiv, Nitro e Lazza.

Il 2019 per Salmo è stato un anno memorabile: 38 dischi di platino, 23 dischi d'oro e oltre 220 mila spettatori del Playlist World Tour.

ph: ufficio stampa