Random si racconta nella nostra video intervista

Dai un'occhiata ;)

Durante il party di YO! MTV Raps - che si è tenuto al Teatro Principe lo scorso novembre durante la Milano Music Week - abbiamo avuto modo di incontrare alcuni dei nuovi nomi più interessanti della scena.

Uno su tutti Random, che si è raccontato davanti alle nostre telecamere svelandoci molte curiosità sul suo conto. Mettiti comodo e fai partire la video intervista qui sotto!

Random è stato tra i super performer della festa in onore di YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che ti fanno volare. Dopo Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Africa e Asia, YO! MTV Raps dalla prossima primavera sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A condurlo ci penserà Emis Killa. Stay tuned per saperne di più!

ph: ufficio stampa