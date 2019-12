Peligro ha pubblicato il nuovo singolo “Quanto ti costa”

Ascoltalo qui ;)

Tra le numerose uscite di questo New Music Friday c'è anche la nuova canzone di Peligro. Il brano si intitola "Quanto ti costa", è stato scritto dallo stesso rapper e prodotto da Hernan Brando e racconta quanto sia complicato per gli esseri umani essere felici.

"Spesso la felicità è solo ad un passo di distanza da noi, ma compiere quel passo richiede una grande mole di fatica e di coraggio – ha dichiarato Peligro – 'Quanto ti costa' è un tentativo di spingersi oltre la paura di essere felici, uno sprone ad andare oltre i limiti autoimposti che ci impediscono di stare davvero bene".

Peligro - all’anagrafe Andrea Mietta - è un rapper milanese classe ’92. Appassionato di musica fin da piccolo, comincia a dedicarvisi all’età di 14 anni. Il suo ultimo album in studio si intitola "Mietta sono io" ed è uscito nel 2018.

