Party YO! MTV Raps: ecco come partecipare all’evento

Appuntamento a mercoledì 20 novembre

Mercoledì 20 novembre hai un appuntamento imperdibile con noi di MTV. Dalle ore 22.00 al Teatro Principe di Milano si terrà il Party di YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che sbarcherà per la prima volta nel nostro Paese la prossima primavera.

All'evento parteciperanno diversi artisti della scena rap italiana. Se anche tu vuoi unirti a loro per festeggiare l'arrivo di YO! MTV Raps non devi far altro che cliccare qui e registrarti.

Nel corso della serata verrà svelato il conduttore del programma! Dopo Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Africa e Asia, lo show televisivo debutterà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Continua a seguirci per saperne di più!

Party YO! MTV Raps fa parte del ricco programma dell'edizione 2019 della Milano Music Week, che prenderà il via lunedì 18 novembre con VH1 Storytellers con J-Ax protagonista. L'artista racconterà tutto ciò che si cela dietro la nascita delle sue canzoni e si esibirà in una speciale performance acustica sul palco del Teatro Dal Verme lunedì 18 novembre. Per partecipare alle registrazioni non devi far altro che cliccare qui.

La Milano Music Week 2019 si terrà dal 18 al 24 novembre: QUI puoi consultare il programma con tutti gli eventi.