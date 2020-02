Nitro: nel nuovo album “GarbAge” anche Fabri Fibra, tha Supreme e Gemitaiz

E molti altri!

A oltre due anni dal suo ultimo progetto discografico, Nitro ha annunciato l'uscita del nuovo album "GarbAge". Il disco è stato prodotto da Machete - crew di cui l'artista è membro - con la direzione artistica di Stefano "Stabber" Tartaglini e Ignazio "Slait" Pisano.

Visualizza questo post su Instagram “GarbAge”, il mio nuovo album. FUORI IL 06 MARZO Un post condiviso da Nitro Official (@robertdenitro) in data: 17 Feb 2020 alle ore 5:00 PST

"GarbAge" potrà essere tuo il 6 marzo. Nell'attesa di ascoltare le canzoni, qui sotto puoi dare un'occhiata alla tracklist e ai featuring presenti:

1. GarbAge

2. Cicatrici

3. OKAY?! (feat. Lazza)

4. No privacy / No caption needed (feat. Joan Thiele)

5. Saturno

6. Avvoltoi (feat. Fabri Fibra)

7. RAP SHIT (feat. tha Supreme, Gemitaiz)

8. Wormhole

9. MURDAMURDAMURDA (feat. Ocean Wisdom, Ward 21, Victor Kwality)

10. Come non detto (feat. Dani Faiv)

11. Gostoso (feat. Giaime)

12. Blood (feat. Doll Kill)

13. Rispetto

14. Libellule

A proposito di belle novità, in primavera arriverà la prima versione italiana di YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni di questo genere musicale. Sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A condurlo ci penseranno Emis Killa e Valentina Pegorer. Stay tuned per conoscere i prossimi aggiornamenti!

