Nicki Minaj è tornata con il nuovo singolo “Yikes”

She's back!

Sorpresa! A distanza di 7 mesi, Nicki Minaj è tornata a pubblicare nuova musica in solitaria: venerdì 7 febbraio è uscita la canzone inedita "Yikes".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 3 Feb 2020 alle ore 2:07 PST

Nel singolo - decisamente rap - Nicki dimostra di essere una delle rapper più talentuose in circolazione con una raffica di rime taglienti contro gli hater e la concorrenza.

Per ascoltarla non devi far altro che cliccare play qui!

"Yikes" è un assaggio di quella che sarà la nuova era musicale di Nicki Minaj che prenderà vita nei prossimi mesi. Non vediamo l'ora di ascoltare l'ideale seguito di "Queen", il suo ultimo album in studio pubblicato ad agosto 2018.

ph: press