Mr.Rain: fuori ora il videoclip del singolo “9.3”

Riprendiamo da dove eravamo rimasti con "Fiori di Cherbobyl"

È arrivato il momento di riprendere quanto lasciato con "Fiori di Cherbobyl". Nel video appena uscito di "9.3", infatti, Mr.Rain prosegue il secondo capitolo di quanto narrato nel precedente singolo.

L'idea che sta alla base della clip è stata scritta dallo stesso rapper per la regia di Enea Colombi. Per metafore nel video di "9.3" si racconta come ripartire da una rottura: un amore finito e la consapevolezza del valore che questo avrà sempre nella nostra vita anche dopo la fine della storia.

Ora prenditi qualche minuto e clicca play qui sotto.

A proposito di novità, segna in agenda le date di messa in onda della prima edizione italiana di YO! MTV Raps, storico programma di MTV dedicato ai maestri delle rime. Per vederlo ti basta sintonizzarti mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

A presentare lo show ci penseranno Emis Killa e Valentina Pegorer. Ti aspettiamo davanti alla TV!

ph: ufficio stampa