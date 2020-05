Mondo Marcio: ascolta il nuovo singolo “Adderall”

Un nuovo capitolo è iniziato

Mondo Marcio è tornato! Il rapper simbolo di un'intera generazione ha pubblicato il nuovo singolo "Adderall", realizzato in collaborazione con Shroom, produttore per J Cole, Eminem e Ari Lennox.

"Questa quarantena mi ha costretto a guardare lati di me che non avevo mai preso in considerazione prima - racconta Mondo Marcio a proposito della canzone nata in questi mesi - Ho messo in discussione tutte le mie dipendenze, a cominciare da quelle personali. Scrivere per guarire è sempre stata la mia terapia."

"Adderall" è accompagnata dalla b-side track "Idolo", una scelta che il rapper ha spiegato così:

"Adderall è il singolo che volevo fare uscire, Idolo è un pezzo che mi sono divertito a fare in questi giorni di quarantena. Mi piaceva molto l'idea dei B-Side, si usava quando uscivano i singoli in vinile: un'occasione per i fan per scoprire le due anime dell'artista, e un modo per noi cantanti di spaziare e creare questa musica per il piacere di farla, piuttosto che solo per raggiungere i primi posti in classifica. Ho sempre pensato che la scrittura debba essere stimolante per me, e per che mi ascolta."

ph: ufficio stampa, credito Mr Wattson