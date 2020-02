Marracash: guarda il video di “Crudelia”

"Ti ho dato tutto, te no, eri Crudelia De Mon"

Marracash ha pubblicato il video ufficiale di una delle canzoni più amate del suo ultimo album "Persona", uscito a ottobre 2019. Stiamo parlando di "Crudelia - Nervi", il cui testo racconta di una relazione tossica ormai superata. Il significato del brano è espresso molto bene anche nella clip, diretta da Martina Pastori, che puoi vedere qui sotto.

Da "Persona" prende il nome il tour che Marra inizierà a marzo e che lo porterà a esibirsi nei principali palazzetti italiani (con ben 3 sold out al Forum di Milano) e il 22 maggio all'Arena di Verona. QUI trovi tutto quello che c'è da sapere sui concerti.

Se ami anche tu questo genere musicale, non puoi perderti per nulla al mondo l'arrivo di YO! MTV Raps, il programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV in primavera. A condurlo ci penserà Emis Killa. Stay tuned per conoscere le prossime novità a riguardo!

ph: ufficio stampa