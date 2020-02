Marracash alla conquista dell’Arena di Verona: sarà in concerto a maggio

Per la prima volta

Il 2020 per Marracash sarà un anno all'insegna della musica live. Dopo le 12 date in programma nei principali palazzetti italiani con ben 3 sold out al Forum di Milano, è tempo di un nuovo, grande annuncio: il King del rap sarà in concerto a cielo aperto nella bellissima Arena di Verona. L'appuntamento è fissato per il 22 maggio.

I biglietti per lo show all'Arena sono disponibili dalle ore 16.00 di giovedì 30 gennaio su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.00 del 7 febbraio.

Di seguito trovi il recap con tutti gli appuntamenti dell'In Persona Tour:

28 Marzo – Palainvent – Jesolo (Ve)

3 Aprile – Mediolanum Forum – Milano (Sold Out)

4 Aprile – Mediolanum Forum – Milano (Sold Out)

6 Aprile – Palazzo Dello Sport – Roma

9 Aprile – Pala Partenope – Napoli

16 Aprile – Mandela Forum – Firenze

18 Aprile – Mediolanum Forum – Milano (Sold Out)

24 Aprile – Unipol Arena – Bologna

28 Aprile – Pala Alpitour – Torino

2 Maggio – Mediolanum Forum – Milano

7 Maggio – Pala Florio – Bari

9 Maggio – Pala Catania – Catania

22 Maggio – Arena Di Verona – Verona (Nuova Data)

Se ami anche tu questo genere musicale, non puoi perderti per nulla al mondo l'arrivo di YO! MTV Raps, il programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV in primavera. A condurlo ci penserà Emis Killa. Stay tuned per conoscere le prossime novità a riguardo!

ph: ufficio stampa