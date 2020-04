L’Elfo feat. Clementino: ascolta la nuova canzone “Boogie Woogie”

Fuori ora ;)

Da oggi, giovedì 14 aprile, è disponibile il singolo "Boogie Woogie", realizzato da L'Elfo insieme a Clementino.

"Era un po’ di tempo che volevo fare un feat con Clementino perché ero sicuro che una collaborazione Campania- Sicilia avrebbe fatto tanto rumore - racconta L'Elfo - Il pezzo è nato casualmente, io l’avevo già scritto per il mio disco e quando Clementino l’ha sentito ha voluto inserire una sua strofa. Con Clemente ci conosciamo da anni per via delle Battle di freestyle e dei vari concerti in Sicilia. Era da un po’ che ci eravamo ripromessi di collaborare e quando ho firmato con Polydor ho pensato di coinvolgerlo nel progetto."

Per ascoltare a tutto volume "Boogie Woogie" non devi far altro che cliccare play qui sotto!

Luca Trischitta, in arte L’Elfo, è nato e cresciuto a Catania, dove si avvicina alla cultura hip hop nel 2003 grazie alla passione per il writing. Intorno al 2007 si appassiona al rap ed in breve tempo inizia a partecipare ai concorsi di freestyle organizzati in Sicilia.

Il 2017 è per l’Elfo l'anno della svolta: più di 20 tracce fuori di cui 12 come singoli ufficiali con video. Nel 2018 esce l'album "Gipsy Prince". Il disco contiene collaborazioni con Madman, Inoki Ness, Egreen e MRB.

Attualmente il rapper sta lavorando al suo nuovo progetto discografico.

ph: ufficio stampa