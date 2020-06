Ketama126: in arrivo la riedizione “Kety Reborn” con inediti e remix

La nuova versione dell'album "Katy"

Venerdì 3 luglio Ketama126 pubblicherà una nuova versione dell'album "Katy", il quarto della sua carriera, uscito a ottobre 2019.

La riedizione si intitolerà "Kety Reborn" e conterrà, oltre alle canzoni originali, anche 5 inediti e un remix. Come ha scritto il rapper via social, nei prossimo giorni svelerà la tracklist completa e tutte le collaborazioni presenti. Nel frattempo puoi ammirare la copertina del disco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIL KETY ❄ (@ketama126) in data: 15 Giu 2020 alle ore 5:11 PDT

Ketama126 è il nome d'arte di Piero Baldini, rapper e produttore romano classe 1992, membro della crew protagonista della nuova scena rap della Capitale, la Love Gang - CXXVI. Nel 2014 pubblica il mixtape "10 Pezzi" con SeanyDelRey, ma è nel 2015 che debutta con il suo primo album ufficiale, "Benvenuti a Ketam-City".

Seguiranno i successivi dischi "Oh Madonna" (2017), "Rehab" (2018) e "Kety" (2019).

ph: press