Juice WRLD: a 4 mesi dalla sua scomparsa, è uscito il singolo inedito “Righteuos”

Si intitola "Righteuos" la canzone mai rilasciata prima di Juice WRLD, rapper statunitense morto lo scorso 8 dicembre a soli 21 anni. Il singolo inedito postumo è accompagnato da un videoclip diretto da Steve Cannon che puoi vedere qui sotto.

Juice WRLD era nato a Chicago il 2 dicembre 1998. Il suo primo EP dal titolo "What Is Love?" risale al 2015, al quale sono seguiti i suoi due unici album in studio "Goodbye & Good Riddance" (2018) e "Death Race for Love" 2019. Uno dei suoi singoli di maggior successo è "Lucid Dreams", che gli è valso anche una nomination agli MTV Video Music Awards 2018 nella categoria Song Of Summer.

ph: getty images