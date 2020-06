Jack The Smoker: il nuovo album si intitolerà “Ho fatto tardi”

Il 3 luglio sarà tuo

Dopo il grande annuncio del suo atteso ritorno sulle scene, Jack The Smoker ha svelato il titolo del suo nuovo disco! "Ho fatto tardi" uscirà il prossimo 3 luglio, a 4 anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio da solista.

In attesa di scoprire la tracklist, qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina dell'album.

A proposito del disco, Jack The Smoker ha raccontato:

"Le mie giornate da bambino erano sempre per strada: pallone, bicicletta e parchetto. Quando mia madre mi chiamava dalla finestra le dicevo che sarei tornato subito, poi, in realtà, scomparivo per ore. Camera mia mi sembrava una prigione, perciò appena potevo scappavo... Le serate in compagnia finivano quasi sempre a male e la mattina dopo, in hangover, mi maledicevo, esattamente come avevo fatto la sera prima, e quella prima ancora. Questo disco è la fotografia di questi momenti di libertà, di felicità fatta di vita di provincia, la mia provincia, lontano dai riflettori della città."

In attesa di conoscere nuovi aggiornamenti sul progetto di Jack The Smoker

A presentare lo show ci penseranno Emis Killa e Valentina Pegorer. Don't miss it!

