Izi tornerà in tour ad aprile: annunciate due date a Roma e Milano

Dopo aver portato Aletheia dal vivo nei principali festival estivi, Izi è pronto a tornare sul palco. Diego Germini - questo il suo vero nome - terrà due speciali concerti in primavera a Roma e Milano. Qui sotto trovi tutte le informazioni utili sulle date:

Sabato 18 aprile - Atlantico, Roma

Mercoledì 23 aprile - Alcatraz, Milano

I biglietti per gli show sono già disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Izi nasce a Cuneo ma trascorre la sua infanzia a Cogoleto, in provincia di Genova. Dopo un periodo particolarmente difficile, a 17 anni decide di abbandonare la scuola e la propria casa, vivendo tra vagabondaggio e problemi di salute. È in questo momento che Izi inizia a scrivere i suoi primi testi. La sua storia personale travagliata ha fatto e fa delle sue liriche uno strumento comunicativo capace di trasmettere contenuti con molta profondità e complessità.

ph: ufficio stampa