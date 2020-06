Il Tre: sta per arrivare il nuovo singolo “Te lo prometto”

A chi "non è minimamente interessato a sembrare ma ad essere"

Segna in rosso sul calendario giovedì 18 giugno, perché in quella data uscirà il nuovo singolo de Il Tre intitolato "Te lo prometto".

Il significato della canzone lo spiega bene il rapper con queste parole:

"Non fatevi cambiare da ciò che vedete e sentite dagli altri, siate voi stessi , la strada di casa è sempre la stessa con o senza successo. Questo pezzo è per i miei amici, per chi come me non è minimamente interessato a sembrare ma ad essere e per Santa Maria delle mole che 2 anni dopo è ancora nel posto."

Il Tre è stato tra i super ospiti del party in onore di YO! MTV Raps che abbiamo organizzato lo scorso novembre. Qui sotto puoi rivedere parte della sua performance e la video intervista realizzata insieme.

