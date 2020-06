“Mr.Fini” è il nuovo album di Guè Pequeno in uscita tra pochissimo

Guè Pequeno sta per tornare! Era nell'aria da tempo, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale: il rapper pubblicherà il suo nuovo album di inediti intitolato "Mr.Fini" venerdì 26 giugno.

In attesa di conoscere la tracklist del disco, qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina.

"Mr.Fini" sarà il sesto album in studio da solista di Guè, settimo se si prende in considerazione anche "Santeria", disco realizzato insieme al collega e amico Marracash. Di seguito puoi vedere il video del making of del progetto congiunto dei due rapper.

ph: press, particolare cover album "Mr.Fini"