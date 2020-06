Ghali: fuori ora il videoclip di “Marymango” feat. tha Supreme

Dai un'occhiata qui ;)

Come promesso, alle 14.00 in punto di mercoledì 17 giugno, Ghali ha pubblicato sul suo canale YouTube il video ufficiale di "Marymango", singolo realizzato in collaborazione con tha Supreme ed estratto dal suo ultimo album "DNA".

La clip è diretta da Stefano Colferai e Giulio Rosati ed è realizzata in stop motion. Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

Se anche tu ami la musica rap, hip hop, trap e tutto ciò che ci ruota attorno, non puoi perderti per nulla al mondo la prima edizione italiana di YO! MTV Raps. I padroni di casa Emis Killa e Valentina Pegorer ti aspettano mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

ph: ufficio stampa