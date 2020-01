Ghali e Salmo insieme nella nuova canzone “Boogieman”

In uscita venerdì 17 gennaio

Dopo qualche anticipazione e settimane di rumors, ora è ufficiale: Ghali ha confermato l'uscita del nuovo singolo realizzato con Salmo intitolato "Boogieman". Potrai ascoltare la collaborazione come se non ci fosse un domani a partire da venerdì 17 gennaio.

Qui sotto, invece, puoi dare un'occhiata alla copertina del singolo.

Visualizza questo post su Instagram Boogieman feat. Salmo Venerdì 17/01 in tutti i digital store ⛈ Un post condiviso da GHALI (@ghali) in data: 13 Gen 2020 alle ore 5:00 PST

"Boogieman" sarà un anticipo del nuovo album in studio di Ghali, in uscita il 20 febbraio. Nelle scorse settimane il rapper aveva pubblicato un altro anticipo del progetto: si tratta di "Flashback", pezzo che puoi riascoltare qui di seguito.

Tra le grandi novità in arrivo nel 2020 c'è anche la prima versione italiana di YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che ti fanno volare. Dopo Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Africa e Asia, YO! MTV Raps dalla prossima primavera sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A condurlo ci penserà Emis Killa.

Nell'attesa non perderti su MTV Music (704 di Sky) la nuova rotazione musicale YO! MTV Raps, dedicata esclusivamente ai grandi nomi della scena. Segnati questi orari: dal lunedì al venerdì alle 14 e alle 19, sabato e domenica alle 15 e alle 21.

