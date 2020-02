Ghali e Salmo: fuori ora il videoclip di “Boogieman”

Mettiti comodo e clicca play qui

Come promesso, alle 14.00 in punto di lunedì 3 febbraio, Ghali e Salmo hanno pubblicato il video ufficiale del loro nuovo singolo "Boogieman". La clip è diretta da Giulio Rosati ed è stata girata a Milano. Per vederla non devi far altro che metterti comodo e cliccare play qui sotto.

La canzone - prodotta da Zef e Mace - è un anticipo del nuovo album di inediti di Ghali intitolato "DNA", in uscita il 20 febbraio 2020. Il progetto sarà presentato dal vivo durante 3 speciali concerti in programma al Fabrique di Milano l'8, 9 e 10 maggio. QUI trovi tutte le informazioni utili sugli show.

Visualizza questo post su Instagram COVER 20.02.2020 Un post condiviso da GHALI (@ghali) in data: 17 Gen 2020 alle ore 8:00 PST

A proposito di appuntamenti imperdibili, in primavera potrai vedere YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni di questo genere musicale. Sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A condurlo ci penserà Emis Killa.

