Ghali sarà ospite del Festival di Sanremo 2020

Ghali ha annunciato la sua presenza a Sanremo 2020 in qualità di super ospite italiano. L'artista salirà sul palco del Teatro Ariston la sera di venerdì 7 febbraio, dove presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album "DNA", in uscita il 20 febbraio 2020.

Ghali presenterà il suo nuovo progetto discografico in tutta Europa, a partire dalla sua Milano dove ha in programma 3 concerti molto speciali che si terranno al Fabrique l'8, 9 e 10 maggio. Clicca qui per avere tutte le informazioni utili sui biglietti!

A proposito di novità, in primavera non perderti YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni di questo genere musicale. Sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A condurlo ci penserà Emis Killa.

Tornando Sanremo, durante la settimana del Festival ti aspetta Guess the Artist, il nuovo show che ti sfida su quanto conosci i cantanti in gara quest'anno al Festival. Lo presenterà il bravissimo e simpaticissimo Nicolò De Devitiis. Da martedì 4 febbraio ti aspetta alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sull'account Facebook, su Instagram e sul canale YouTube di MTV Italia .

