Ghali ha svelato i featuring e i producer del nuovo album “DNA”

Sarà tuo il 20 febbraio

Salmo, tha Supreme, Soolking e Mr. Eazi: questi sono i nomi degli artisti che hanno preso parte a "DNA", il nuovo album di Ghali in uscita il 20 febbraio.

Il rapper di "Cara Italia" ha svelato anche quali sono stati i producer che hanno realizzato il progetto. Eccoli qui, canzone per canzone.

01 Giù X Terra‬ prod. Mace e Venerus

02 Boogieman prod. Zef e Mace

03 DNA prod. Michele Canova

04 Good Times prod. Merk&Kremont

05 Jennifer prod. MB

06 ‪22:22‬ prod. Mamakass

07 Fast Food prod. Sick Luke

08 Marymango prod. Ava e tha Supreme

09 Flashback prod. Bijan Amir

10 Combo prod. Mr.Eazi

11 Extasy prod. Mace e Swan

12 Barcellona prod. Michele Canova

13 Cuore A Destra prod. Michele Canova

14 Scooby prod. Sick Luke

15 Fallito prod. Michele Canova

Ghali presenterà dal vivo "DNA" durante 3 speciali concerti in programma al Fabrique di Milano l'8, 9 e 10 maggio. QUI trovi tutte le informazioni utili sugli show.

