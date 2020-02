Ghali: segnati le date dell’instore tour di “DNA”

Il nuovo album in arrivo il 20 febbraio

Sono giorni carichi di belle novità per i fan di Ghali! Dopo l'uscita del video ufficiale di "Boogieman" ft. Salmo, l'artista ha svelato le date dell'instore tour di "DNA", il suo nuovo album di inediti in uscita il 20 febbraio.

Apri l'agenda e segnati l'appuntamento più vicino a te:

21/2 TORINO Feltrinelli Piazza C.L.N. 251– ore 18:00

22/2 MILANO Mondadori Piazza Duomo - ore 15:00

23/2 PALERMO Feltrinelli Via Cavour 133 - ore 15:00

24/2 NAPOLI Feltrinelli Stazione - ore 15:00

26/2 BOLOGNA Mondadori Via Massimo D’Azeglio 34/A - ore 15:00

27/2 VERONA Feltrinelli Via Quattro Spade 2 - ore 15:00

28/2 LUCCA Sky Stone & Songs Piazza Napoleone 21/22 - ore 15:00 FIRENZE Galleria del Disco c/o Caffe' Letterario Piazza delle Murate - ore 18:30

29/2 ROMA Discoteca Laziale Via Giovanni Giolitti 263 - ore 15:0

01/3 BARI Feltrinelli Via Melo 119 - ore 15:00

2/3 LECCE Mondadori Viale Cavallotti 7/A – ore 15:00

4/3 CAGLIARI Mondadori Via Roma 63 –– ore 15:00

5/3 VARESE Varese Dischi Via A.Manzoni 3 – ore 16:30

Ghali presenterà dal vivo "DNA" durante 3 speciali concerti in programma al Fabrique di Milano l'8, 9 e 10 maggio. QUI trovi tutte le informazioni utili sugli show.

Visualizza questo post su Instagram DNA INSTORE TOUR In quale città verrete? Un post condiviso da GHALI (@ghali) in data: 3 Feb 2020 alle ore 12:00 PST

A proposito di grandi novità, in primavera non puoi perderti YO! MTV Raps, programma interamente dedicato ai campioni di questo genere musicale. Sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. A condurlo ci penserà Emis Killa. Stay tuned per conoscere i prossimi aggiornamenti!

ph: press, credito Mr. Wattson