G-Eazy ha annunciato l’uscita del nuovo album “Everything’s Strange Here”

In arrivo a giugno

A 3 anni di distanza dal precedente "Everything’s Strange Here", G-Eazy è pronto a pubblicare un nuovo album di inediti. Il rapper e producer statunitense ha annunciato l'uscita di "Everything’s Strange Here": potrai ascoltarlo dal prossimo 5 giugno!

"8 settimane fa non sapevo di avere il bisogno di farlo - scrive G-Eazy su Twitter - Il mondo è stato messo sottosopra, ma molti di noi hanno avuto l'opportunità di auto-riflettersi ed evolversi. [...] Questo progetto è una rappresentazione di dove sono stati il ​​mio cuore e la mia testa. È onesto e puro - sono io. Prendere o lasciare: è così che mi sento."

Se anche tu ami la musica hip hop, rap, trap e urban, sappi che è arrivato il momento di segnarti le date di YO! MTV Raps. Per vederlo ti basta sintonizzarti mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

A presentare la prima versione italiana dello storico programma di MTV dedicato ai maestri delle rime ci penseranno Emis Killa e Valentina Pegorer. Don't miss it!

ph: getty images