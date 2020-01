Non perderti la nostra video intervista a Ensi fatta al party di YO! MTV Raps

Boom!

In occasione del party di YO! MTV Raps - andato in scena al Teatro Principe a novembre durante la Milano Music Week - abbiamo avuto l'onore di fare quattro chiacchiere con uno dei nomi che hanno fatto la storia della scena italiana: Ensi!

Oltre a infuocare il palco dell'evento con le sue rime, il rapper ci ha raccontato molto sulla sua formazione musicale. Fai partire il video qui sotto per vedere la nostra intervista e parte della performance!

Tieniti pronto, perché YO! MTV Raps sta per arrivare! Il programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV in primavera. A condurlo ci penserà Emis Killa. Stay tuned per conoscere tutti i prossimi aggiornamenti!

ph: ufficio stampa